Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на краснолиманском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Расчеты самоходок «Нона» уничтожили часть военной техники националистов.
На краснолиманском направлении специальной военной операции наши самоходные установки «Нона» сорвали попытку ВСУ перейти в наступление. Залповым огнем из трех орудий артиллеристы уничтожили часть техники и личного состава противника, а остальных заставили отступить.
Самоходки «Нона» способны вести огонь любыми типами мин, в том числе осветительными, дымовыми и реактивными. А корректировка точности огня выполняется в режиме реального времени.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.