«Собираем остатки тел»: как работают волонтеры на фоне войны в Израиле

Фото, видео: Reuters / JEENAH MOON; 5-tv.ru

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Израильтяне проявляют колоссальное единение во время трагедии.

На фоне происходящего в стране жители Израиля как могут поддерживают друг друга, проявляя небывалую сплоченность и солидарность. Люди самоорганизуются, чтобы оказывать помощь тем, кому это особенно нужно в тяжелое время.

Пока одни собирают гуманитарную помощь и занимаются досугом детей, другие отправляются в разрушенные поселения, чтобы с риском для жизни искать под завалами погибших. О колоссальном единении нации во время трагедии — корреспондент «Известий» Ксения Фигурова.

В связи с тем, что детские сады и школы закрыты, в одном из торговых центров Тель-Авива установили детский уголок, где установили батуты, детскую библиотеку и многое другое. Здесь сейчас сотни человек, и они не просто проводят время, скрываясь от бомбежек: волонтерами развлекать детей идут сами местные жители.

«Детям здесь хорошо. Их есть чем занять. Здесь много места. Еще здесь дежурят психологи, они готовы поговорить, если тебе нужна помощь», — говорит жительница Тель-Авива Тал Красовски.

Родители и дети чувствуют себя здесь в безопасности, ведь бомбоубежище находится прямо недалеко. Но некоторые волонтеры не ищут безопасных мест, а отправляются практически на передовую.

Максим возглавляет отряд, который расчищает завалы в разрушенных кибуцах. На территории, где недавно хозяйничали террористы.

«Мы занимаемся тем, что мы собираем тела, части тел, остатки тел на улицах поселков под завалами. Для того, чтобы люди могли похоронить своих близких. Работы много», — признается волонтер Максим Бродский.

Еще одна важная, но психологически трудная часть работы волонтеров, — общение с родственниками пропавших. Вот мать девушки-солдата, сведений о которой с субботы нет никаких.

«Мы пытались с ней связаться снова и снова, но она нам не ответила. Вот уже прошло шесть дней, а у меня нет никаких сведений о моей девочке», — сетует мать заложницы Шарон Эшель.

Сейчас Шарон пытаются оказать помощь в том числе и психологи. Работы много — в стране практически не осталось семей, которых бы не затронули события минувших выходных.

Семья Ариевых оказалась в точно такой же ситуации, но с уже известным печальным концом — тело дочери они увидели на одном из видеороликов, выложенных палестинцами в сеть. Утром субботы они успели поговорить с дочерью за несколько минут до ее гибели.

«Она сказала, что попрощалась с нами, если что-то случится, я вас всех люблю, не надо ничего делать. Никому мстить, ничего не делайте, я вас люблю — и отключилась…» — делится мать погибшей Ира Ариев.

Поддержка специалистов нужна и тем, кто буквально чудом смог спастись. Дин Теслер — участник печально известного музыкального фестиваля, на котором погибли сотни людей.

По его словам, даже солдатская выправка не спасла его от посттравматического расстройства. От напавших боевиков ХАМАС Дин смог убежать в пустыню.

«Три террориста зашли там, где я был, но Бог меня спас. Они были два метра от меня, но либо увидели меня и ничего не сделали, или не увидели, я не знаю», — рассказывает выживший Дин Теслер.

После пережитого Дин, как и многие, готов снова взять в руки оружие, и отправиться защищать свою страну. Израильское общество сейчас как никогда сплотилось, чтобы пережить общую для всех израильтян беду.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия Израиля снесла бульдозерами пиццерию из-за рекламы с фото заложницы.