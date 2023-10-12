Пассажир экстренно севшего самолета умер в аэропорту Волгограда

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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На борту воздушного судна женщине резко стало плохо.

Самолет, следовавший по маршруту Москва — Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за ухудшившегося состояния одного из пассажиров.

На борту воздушного судна резко стало плохо женщине. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, спасти ее не удалось.

«Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира», — передает заявление ведомства ТАСС.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, в августе этого года пилот самолета неожиданно умер во время рейса из США в Чили. Врачи сделали все возможное, чтобы помочь мужчине, но спасти его не удалось. Известно, что он проработал пилотом 25 лет и раньше не чувствовал себя плохо во время рейсов.