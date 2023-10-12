В Подмосковье женщина заживо сварилась в сауне

Фото: Владимир Баранов / ТАСС

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Что произошло во время отдыха и с кем погибшая была в этот момент?

Жительница подмосковного города Одинцово умерла после посещения сауны. Там она была вместе с бывшим мужем. Со слов мужчины, 63-летняя женщина перепутала краны с водой. На нее полился кипяток и она получила множественные ожоги на теле и лице, сообщает источник 5-tv.ru.

Пострадавшую сражу же госпитализировали. Предварительно, от шока у нее произошел инсульт. Женщина скончалась в палате реанимации.

По словам экс-супруга погибшей, он не помнит, где была расположена сауна. По факту произошедшего проводится проверка.

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