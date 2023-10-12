Билан вышел на связь с больничной койки: «Не переживаем»

Билан вышел на связь с поклонниками с больничной койки

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; Instagram* / bilanofficial; 5-tv.ru

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Как себя чувствует артист?

Накануне стало известно о госпитализации Димы Билана в одну из столичных больниц. Все концерты артиста были перенесены на весну следующего года.

Поклонники Билана выразили обеспокоенность состоянием его здоровья. Исполнитель поспешил всех успокоить. Сегодня вечером он впервые вышел на связь и рассказал в личном блоге, как себя чувствует.

«Спасибо за ваши переживания, за ваше беспокойство! У меня идет все в плановом режиме. Все нормально, все стабильно. Не переживаем», — заверил Билан.

У певца — затянувшийся бронхит. Он находится под наблюдением пульмонолога. Концерты пришлось отменить, поскольку петь с таким заболеванием невозможно. Также перелеты могут усугубить ситуацию.

«Чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку», — писал артист в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксению Бородину покусали песчаные мухи во время фотосессии на пляже в Таиланде. Тело звезды после этого покрылось волдырями. Одна из поклонниц телеведущей рассказала, что сама столкнулась с подобным. В результате на одном из таких укусов у девушки начался абсцесс.

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