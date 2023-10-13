Налоговая заблокировала счета компании Анастасии Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Фонд балерины задолжал государству несколько десятков тысяч рублей.

Счета компании балерины Анастасии Волочковой оказались заблокированы. О соответствующем решении Федеральной налоговой службы России стало известно из данных СПАРК (Системы профессионального анализа рынков и компаний).

Заслуженная артистка РФ задолжала государству 61 240 рублей налоговых начислений. А вот сама звезда, похоже, совершенно не в курсе блокировки. Волочкова заявила изданию NEWS.ru, что у нее нет времени проверять это.

«Я не знаю, о блокировке каких счетов вы говорите. Мне доктор бедро восстанавливает, чтобы я завтра пошла и шесть часов ******** (тренировалась — прим. ред.) в пуантах, а вы несете какой-то бред. Я даже не успеваю позвонить своему продюсеру и спросить, что случилось, потому что я не знаю», — рассказала Волочкова.

«Чувства и эмоции»: Волочкова воссоединилась с бывшим любовником

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова назвала самый драгоценный подарок от фаната. Его вручила маленькая девочка.