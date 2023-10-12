«Демоны разрушат вашу жизнь»: Лану Дель Рей обвиняют в колдовстве

Лана Дель Рей ответила на обвинения в колдовстве, указав на знание Библии

Фото: www.globallookpress.com / imageSPACE

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На одном из недавних концертов знаменитости целая группа фанатов вмиг потеряла сознание. Что-то тут не чисто, подумали хейтеры.

Известную во всем мире американскую певицу Лану Дель Рей обвинили в применении черной магии при создании музыки. Мол, своими песнями она вселяет демонов в поклонников, после чего они начинают себя странно вести.

Пользователи сети не нашли иных объяснений случившемуся на ее недавнем концерте. Одна из поклонниц, побывавшая на нем, опубликовала видео, где целая группа зрителей одновременно теряет сознание во время ее исполнения, рассыпаясь по танцполу как костяшки домино.

Девушка уверена, что дело в «демонической силе» Ланы. Она, сославшись на Библию, посоветовала всем держаться подальше от певицы и ее творчества.

«Этих демонов приглашают в толпу, и они вселяются в вас, когда вы приходите. Эти демоны разрушат вашу жизнь», — указала она.

Обвинения в свой адрес исполнительница без внимания не оставила. Лана отметила, что прекрасно знает Библию, вероятно, даже лучше, чем ее обидчица.

«От тебя исходит сильная энергия гремлина. Не в хорошем смысле», — прокомментировала она.

Гремлины — это существа английского фольклора, известные как ненавистники техники. Они ломают ее, причиняя этим самым вред людям.

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