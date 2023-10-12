Режиссер фильмов ужасов «Отчим» и «Повелитель кукол» Джефф Барр внезапно умер во сне

Режиссер фильмов ужасов «Отчим» и «Повелитель кукол» Джефф Барр умер во сне

Фото: Фото из открытых источников

Читайте нас в: Дзен Новости

Что стало причиной смерти?

Умер американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джефф Барр. Кинодеятель внезапно скончался на 61-м году жизни.

Как сообщил в соцсети его коллега Джим Уайнорски, Барр внезапно умер во сне в своем доме в Джорджии. Предварительно, причиной смерти стал инсульт.

Актер специализировался на фильмах ужасов. Он снял третью часть «Техасской резни бензопилой», второго «Отчима», «Потомственное проклятие», четвертого и пятого «Повелителя кукол», «Проклятие хозяина марионеток», сиквел «Тыквоголового», «Возрожденного Франкенштейна» и множество других фильмов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер французский актер Анри Серр, наиболее известный широкому зрителю по роли в фильме «Фантомас против Скотланд-Ярда».