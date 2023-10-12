Умер актер из «Фантомаса» Анри Серр

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Артист скончался в собственном доме во французской коммуне Сен-Жан-дю-Брюэль.

На 93-м году жизни умер французский актер Анри Серр, наиболее известный широкому зрителю по роли в фильме «Фантомас против Скотланд-Ярда» (1966). Об этом сообщает издание La Dépêche du Midi.

Отмечается, что актер скончался в своем доме во французской коммуне Сен-Жан-дю-Брюэль. Причина смерти не называется.

За свою актерскую карьеру Серр снялся во множестве фильмов. Среди них — «Гонконг, прощай», «Поединок на острове», «Затухающий огонек», «На прицеле у смерти», «Роман конокрада», «Улица долгого ожидания» и «Смертельно опасный мистер Фрост».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из «Обители зла» и «Звездного пути» Кен Лэлли. Общественности запомнилась не только его игра, но и голос. Лэлли подарил его персонажам популярных видеоигр, среди которых Mortal Kombat 9 и Wolfenstein: The New Order.