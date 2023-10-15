«Я молюсь»: родные Эвелины Бледанс сейчас находятся в Израиле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Совсем недавно телеведущая отдыхала там вместе со своим младшим сыном Семеном Семиным.

Сестра и старший сын Эвелины Бледанс сейчас находятся в Израиле. Подробностями их жизни актриса и телеведущая эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики снимают кино».

Совсем недавно Бледанс отдыхала в Израиле вместе со своим младшим сыном Семеном Семиным. Вернулась из поездки телеведущая еще до начала обострения палестино-израильского конфликта. По ее словам, отдых на Святой земле был запланированным.

«Многие мои друзья не знали, что я вернулась, и они, конечно же, писали, звонили, спрашивали, где и как я. Но я уже была здесь. К сожалению, помимо того, что мой сын старший проживает в Израиле, но его не призвали пока, и надеюсь, не призовут. Также моя сестра осталась на две недели там. Я, конечно, молюсь и держу кулаки за то, чтобы все было хорошо», — рассказала Бледанс.

По признанию телеведущей, начальника ее старшего сына призвали на службу в армию, поэтому управление делом перешло в руки молодого человека.

«Мы как раз с ним разговаривали о том, что пора бы уже свое дело заводить, и он говорит, какой у него прекрасный босс, как он хорошо к нему относится, как он помогает. И тут вдруг босса призывают — его нет. И он берет на себя управление компанией. Надеюсь, что он справится», — рассказала Бледанс.

Двадцатидевятилетний сын телеведущей Николай решил не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. Парень — программист, он занимается созданием компьютерных программ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс мечтает о свадьбе живущего в Израиле старшего сына.