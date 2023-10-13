Жителя Уфы арестовали за изнасилование и убийство собственной сестры

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Тело 14-летней девочки обнаружили в багажнике машины.

Жителю Уфы предъявлено обвинение в убийстве его 14-летней сестры. Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан, 21-летнему уфимцу выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал младшую сестру, после чего задушил ее и спрятал в одной из комнат. Потом попытался вывезти тело в багажнике родительского автомобиля, но испугался задержания и сбежал.

«Наутро мать, не обнаружив дома дочку, обратилась в полицию, но вскоре сама нашла ее тело», — сообщили в ведомстве.

Сбежавшего уфимца нашли на чердаке одного из многоквартирных домов недалеко от места, где живет семья. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Уфе мужчина зверски убил соседку по коммуналке за жалобы на грязь.