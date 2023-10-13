Украинские спецслужбы через Telegram вербовали наркоманов в Магадане

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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Зависимым жителям города предлагали деньги за совершение диверсионно-террористических акций.

Полиция пресекла деятельность двух наркоманов в Магадане. Они были завербованы украинскими спецслужбами и совершали акции диверсионно-террористического характера. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

На Советской улице были задержаны Екатерина Г., и Сергей М., предпринявшие попытку поджечь местный военкомат. Злоумышленники совершили злодеяние 21 сентября. Они бросили в здание «коктейли Молотова», в результате чего на месте произошел пожар. Все происходящее исполнители снимали на видео.

В рамках допроса удалось узнать, что молодые люди выполняли задание, полученное в точке, где они приобретали запрещенные вещества. Девушка рассказала, что согласилась и спланировала поджог совместно с другом.

«Мы поехали к военкомату. Сергей разбил стекло. Я закинула первую бутылку, он закинул вторую бутылку», — прокомментировала она.

Заснятое на камеру преступление они направили некому «куратору» через мессенджер. Известно, что за реализацию диверсии ей обещали заплатить 50 тысяч рублей.

Задержанные ранее были судимы. Девушка привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество, а молодой человек за кражу. Теперь наркозависимым грозит новый срок — от десяти до 20 лет. Против них возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье ФСБ задержала жителя по обвинению в шпионаже в пользу Украины.