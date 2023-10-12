Вован и Лексус прокомментировали расследование их пранка в МИД Финляндии

Фото, видео: Титов Андрей, Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава внешнеполитического ведомства думала, что говорит с африканским политиком.

МИД Финляндии начал расследование после звонка российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) главе ведомства Элине Валтонена. Как рассказал один из пранкеров в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru, их удивила реакция Финляндии на произошедшее.

Подозрений не было

Пранкеры позвонили руководителю внешнеполитического ведомства Финляндии от лица африканского политика. Элена Валтонен ничего не заподозрила и побеседовала с «коллегой», а правда вскрылась уже после разговора. В МИД Финляднии утверждают, что ничего секретного их глава не сообщила. Тем не менее, расследование в ведомстве в отношении россиян все же начали.

Не интересно

По словам Алексея Столярова, у них с Владимиром Кузнецовым совершенно нейтральная реакция на происходящее, ведь каждый случай их подобных разговоров заканчивается аналогично.

«Что касается каких-то возможных уголовных дел — нам про это неизвестно. Нас об этом никто не оповещал. Поэтому мы к этому относимся абсолютно без какого-либо интереса», — признается Лексус.

Столяров подчеркивает, что официально они с Кузнецовым не находятся ни под какими европейскими или американскими санкциями, разве что запретили въезд на Украину.

Странная реакция

Любые расследования в отношении их деятельности пранкерам безразличны, однако, как отмечает Столяров, реакция Финляндии их все же удивила.

«По сравнению со Швефицей министр в Финляндии еще не так уж много нам наговорил. А вот министерства обороны и иностранных дел Швеции никак не прокомментировали публикацию разговора с ними», — говорит пранкер.

Расследования бесед российских пранкеров Вована и Лексуса с чиновниками проводились практически во всех странах, куда они звонили, в том числе, в США. Если же в какой-то из них будет заведено уголовное дело против Столярова и Кузнецова, то они, как говорит Алексей Столяров, просто не будут посещать эти государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пранкеры Вован и Лексус разыграли владельца империи Ротшильдов.