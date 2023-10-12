НАТО проведет учения ядерных сил

Фото: www.globallookpress.com / Giuseppe Lami

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Это ежегодное мероприятие, заявил генсек альянса.

Североатлантический альянс намерен провести на следующей неделе ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны стран блока в Брюсселе.

Он добавил, что такие мероприятия проходят с участием стран альянса каждый октябрь.

«Наши ядерные силы имеют важное значение в сдерживании», — добавил Столтенберг.

Ожидается, что в 2023 году ядерные учения состоятся в Италии, Хорватии и Средиземном море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль не останется в одиночестве. Заявил об этом Столтенберг на полях встречи глав Минобороны стран НАТО.