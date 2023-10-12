Захарова: РФ ответит на действия Финляндии по изъятию имущества россиян

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

В очередной раз финские власти пытаются ущемить права граждан России.

Решение Финляндии ввести механизм облегченного изъятия принадлежащей россиянам недвижимости очередной раз демонстрирует русофобскую сущность местных властей. Москва ответит на них должным образом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Мы не оставим без должного ответа такие действия так называемого цивилизованного финского государства, лишь на словах придерживающегося ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности», — заявила дипломат.

Москва воспринимает финское решение в качестве намерения Хельсинки ущемить права россиян. Финляндия продолжает изобретать новые санкции, а потом удивляется, почему жители РФ не могут приехать в эту страну для содержания недвижимости, добавила Захарова.

Какие еще санкции ввели недавно Финляндия и другие страны?

Ограничение на въезд для граждан РФ на личных авто ввели ранее Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Норвегия, Германия, Болгария вслед за рекомендациями Еврокомиссии о запретах для россиян провоза некоторых товаров.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго России.