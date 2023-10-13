Нехватка лекарств и продуктов: как сейчас живет израильский Ашкелон

Фото, видео: Reuters / SHIR TOREM; 5-tv.ru

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Город находится под регулярными обстрелами боевиков ХАМАС.

Израиль и Египет обсуждают возможность открыть особый гуманитарный коридор, по которому сектор Газа смогут покинуть мирные жители и иностранцы. Об этом сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Единственный пункт пропуска на границе Газы и Египта — Рафах. Сейчас снова открыт для беженцев, заявили в Каире. В среду он подвергся обстрелу со стороны Израиля.

Регулярным обстрелам уже со стороны ХАМАС подвергается Ашкелон — город на юге Израиля. Из-за этого туда прекратились поставки товаров первой необходимости. 130 тысяч жителей столкнулись с нехваткой лекарств и продуктов. Из-за того, что в Ашкелон проникли боевики, город живет в условиях повышенной угрозы совершения диверсий. Насколько драматична ситуация — выяснил наш корреспондент Валентин Трушнин с места событий.