Минфин США ввел санкции против двух компаний за нарушения по продаже нефти РФ

Фото: www.globallookpress.com / Jim West

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В «черный список» попали компании из ОАЭ и Турции.

Минфин США включил в санкционные списки две компании, которые якобы нарушили введенные ограничения по продаже российской нефти. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте американского ведомства.

В «черный лист» министерства были вписаны Lumber Marine SA и Ice Pearl Navigation Corp, базирующихся в АОЭ и Турции.

Нарушены были запреты, введенные G-7 и Австралией. В публикации Минфина написано, что указанные компании отнесли к «заблокированной собственности» принадлежащие им танкеры SCF Primorye, Yasa Golden Bosphorus.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канада исключила из «черного списка» одного россиянина, не указав его должность.