В память о друге: киноверсия шоу Саши Петрова «Планета Максимус» выходит в прокат

Фото, видео: «Централ Партнершип»; 5-tv.ru

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Это откровенный рассказ о глубоком и великом чувстве. А так же о том, что происходит с нашими грезами и стремлениями после нас.

Киноверсия драматического шоу Саши Петрова «Планета Максимус» выходит на большой экран. В авторской работе известного актера, выступившего в качестве режиссера, продюсера и автора проекта, отражены мысли о таком глубоком и вечном чувстве как любовь.

В основу сюжета легла драматическая судьба друга Саши Петрова — Макса. Перед зрителями разворачивается история любви Макса и его девушки Кати. Это откровенный рассказ о глубоком и великом чувстве, о том, что происходит с нашими грезами и стремлениями после нас. В работе воедино соединены такие виды искусства как кино, театр, поэзия и музыка, которую исполняет группа Ocean Jet.

«История, которую мы рассказываем, очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше, вне зависимости от успеха спектакля. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы со зрителями сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, Вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения», — поделился задумкой режиссер, продюсер, автор идеи и сценария Саша Петров.

В широкий прокат киноверсия «Планета Максимус» выйдет 19 октября 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Петров женился на случайной знакомой.