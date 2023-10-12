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Глава киевского режима поделился «любопытными размышлениями» о коррупции и кое в чем признался.

Попытки президента Украины Владимра Зеленского оправдать процветающую в стране коррупцию шокировали журналиста CNN Фарида Закария в процессе интервью. Об этом пишет Do Rzeczy.

«Во время речи президента Зеленского у журналиста CNN заметно округлялись глаза», — указано в материале.

В рамках их беседы украинский лидер сделал несколько откровенных заявлений. В частности, он признал, что коррупция имела место быть в стране, однако, заметил он, денег западных партнеров это не касалось.

Автор статьи указал на попытку Зеленского похвастаться дисциплиной украинских коррумпированных чиновников, которые воруют только у соотечественников, а на иностранные деньги не покушаются.

При этом у самого населения вопрос коррупции удивления уже не вызывает. Большинство украинцев просто обвиняют во всем президента, пишет автор.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Зеленский напуган сокращением помощи Запада.