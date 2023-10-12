С этим шутки плохи: как защитить детей от скарлатины

Педиатр Раднаева: защититься от скарлатины можно с помощью гигиены

Фото: www.globallookpress.com / Jeremy Maude

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Кто находится в зоне риска по этому заболеванию?

Для защиты детей от скарлатины необходимо следить за личной гигиеной — мыть руки с мылом, не позволять ребенку облизывать игрушки и чужие бутылочки. Об этом изданию URA.RU заявила врач-педиатр Дари Раднаева.

«Скарлатина чаще всего встречается в возрасте от пяти до 15 лет, но может развиваться у детей старше 15 лет и даже у взрослых. Однако это редкие случаи, потому что к возрасту десяти лет около 80% детей уже имеют приобретенный иммунитет к экзотоксинам БГСА», — сказала специалист.

Люди, которые посещают детские дошкольные учреждения, школы, кружки и другие места скопления детей, имеют больше шансов заразиться скарлатиной. Помимо этого, следует избегать контакта с больными стрептококковыми инфекциями, советует врач.

Установить диагноз можно с помощью визита к врачу. Скарлатина — это бактериальное заболевание, поэтому доктор назначает антибиотики на срок 10-14 дней.

Позитивный эффект от них фиксируется в первые 12-48 часов. А на третьи-четвертые сутки дети, как правило, выглядят совершенно здоровыми.

Но обязательно допивать курс антибиотиков до конца. Иначе есть риск развития осложнений, в том числе ревматических.

Обычно на шее после 12-48 часов от начала заболевания на шее появляется характерная скарлатинозная сыпь. Затем она переходит на тело и конечности, не касаясь носогубного треугольника.

В течение четырех-шести дней она сохраняется, оставляя безболезненное кратковременное шелушение кожи. Облегчить состояние в острый период помогут обильное питье, увлажнение воздуха в комнате, а также прием жаропонижающих средств при ухудшении самочувствия.

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