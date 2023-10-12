МВД России объявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина
Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА
По какой статье УК разыскивается уроженец Украины?
Министерство внутренних дел России объявило бизнесмена украинского происхождения, вице-президента Всемирного европейского конгресса Эдуарда Шифрина в розыск. Такие данные указываются в базе ведомстве.
«Шифрин Эдуард Владимирович разыскивается по статье УК», — говорится в ней.
При этом не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса правоохранители ведут розыск.
Ранее 5-tv.ru писал, что МВД РФ объявило в розыск главу воюющего «Грузинского легиона» Ушанги Мамулашвили.