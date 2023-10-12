МВД России объявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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По какой статье УК разыскивается уроженец Украины?

Министерство внутренних дел России объявило бизнесмена украинского происхождения, вице-президента Всемирного европейского конгресса Эдуарда Шифрина в розыск. Такие данные указываются в базе ведомстве.

«Шифрин Эдуард Владимирович разыскивается по статье УК», — говорится в ней.

При этом не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса правоохранители ведут розыск.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД РФ объявило в розыск главу воюющего «Грузинского легиона» Ушанги Мамулашвили.