МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России

Фото: www.globallookpress.com / Власов Сергей

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Якобы включение представительств новых субъектов РФ в состав комитета нарушает олимпийскую хартию.

Олимпийский комитет России (ОКР) отстранен до дальнейшего уведомления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) после присоединения в состав олимпийских советов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее решение было принято исполкомом МОК, сообщил официальный представитель международной организации Марк Адамс.

«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления», — заявил он журналистам.

Уточняется, что решение мотивировано тем, что присоединение советов новых регионов РФ не соответствует требованиям территориальной целостности Национального олимпийского комитета Украины.

Отстранение от уведомления означает, что ОКР отныне не сможет выполнять работу в качестве национального олимпийского комитета, а также не будет финансироваться олимпийским движением, пояснил Адамс.

Советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав структуры Олимпийского комитета страны несколькими днями ранее, 5 октября.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что надежда на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 сохраняется.