Новые удары Израиля, атаки ВСУ продолжаются, а доллар сходит с ума: самые важные события дня

Фото, видео: Reuters / SALEH SALEM; 5-tv.ru

В США истерят из-за нестабильной ситуации в мире, а Украина снова требует денег. Когда закончатся эскалации конфликтов?

Сегодня, 12 октября, кардинальные изменения коснулись мировой экономики и российской, в частности. Кроме того, стали известны имена новых погибших и пострадавших от украинских террористов людей. Об этом и не только — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov При атаке дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадал журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, кандидат филологических наук. Мужчина тяжело ранен и вместе с супругой госпитализирован в реанимацию. Кроме того, в результате обстрела погибла их четырехлетняя дочь Амина, а также родители Олеси. Сейчас же решается вопрос о перевозке пострадавших в Москву. Известно, что Акифи является сотрудником афганской редакции Sputnik, а Олеся работает в БГТУ имени В. Г. Шухова. Супруги приехали навестить родственников. О гибели ребенка Олеся пока не знает. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda В 2019 году ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением на телевидении — в ближайшие десятилетия на Ближнем Востоке начнется ядерный конфликт. По его словам, Израиль применит оружие массового поражения против Палестины. Современные политологи-эксперты считают, что Жириновский был не так уж и неправ. Reuters / AMIR COHEN Армия обороны Израиля наносит ракетные удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. По предварительным данным, аэропорты прекратили работу. В настоящий момент в окрестностях международной воздушной гавани Дамаска работает система противовоздушной обороны. www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить Wildberries из-за введения комиссии за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard. Ведомство при участии Роспотребнадзора и Банка России также проверит взимание с покупателей платы за возврат товаров. Отмечается, что при выявлении нарушений закона и фактов ущемления прав граждан будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov За сбор грибов теперь можно сесть в тюрьму или заплатить огромные штрафы. В России появилась новая уголовная статья. Максимальное наказание по ней — девять лет лишения свободы и три миллиона рублей. Правда, это касается только тех даров леса, которые занесены в Красную книгу. Таковых несколько десятков. Встретить их можно в любом регионе России — Ленинградская область, Урал или Дальний Восток. ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ Введенные в отношении крупных компаний-экспортеров требования, предусматривающие обязательную продажу валютной выручки, помогут уменьшить скачки курса рубля. Так объяснили в пресс-службе Центробанка подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об обязательной продаже валютной выручки. В регуляторе также считают, что решение позволит сохранить имеющиеся схемы участников рынка, используемые ими для внешнеторговых расчетов. Ожидается, что введенные требования позволят увеличить показатели оперативности реализации компаниями валюты, а также стабилизировать ситуацию с ликвидностью — покупкой и продажей активов. Кроме того, отметили в ЦБ, принятый указ поспособствует снижению краткосрочной волатильности (рост или падение цен на активы. — Прим. ред.) в стране. © РИА Новости / Павел Бедняков Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в столицу Киргизии — Бишкек. Российский лидер пробудет в республике до 13 октября. Путин уже провел двусторонние переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Запланированы и другие мероприятия. 13 октября глава государства примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Предусматриваются также отдельные встречи Путина с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Таджикистана Эмомали Рахмоном. VALDA KALNINA / ТАСС Латвийские власти намерены закрыть два пропускных пункта на границе с Россией. Речь идет о КПП Виентули и Педедзе. Известно, что правительство страны уже подготовило постановление, которое предусматривает приостановку их функционирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО объявило о проведении учений ядерных сил, а в США разнесли израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за войну с Палестиной, назвав его «ходячим мертвецом».