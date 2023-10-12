Под Белгородом от удара ВСУ пострадал журналист Sputnik, а его дочь погибла

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov

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Что известно о трагедии? Как сотрудник СМИ с женой оказался не в то время и не в том месте?

При атаке дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадал журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, кандидат филологических наук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Мужчина тяжело ранен и вместе с супругой госпитализирован в реанимацию. Кроме того, в результате обстрела погибла их четырехлетняя дочь Амина, а также родители Олеси. Сейчас же решается вопрос о перевозке пострадавших в Москву.

Известно, что Акифи является сотрудником афганской редакции Sputnik, а Олеся работает в БГТУ имени В. Г. Шухова. Супруги приехали навестить родственников. О гибели ребенка Олеся пока не знает.

О террористической атаке рано утром сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Telegram-канале он писал, что день начался тяжело — на окраине города «было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва» от беспилотника ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали в результате атаки БПЛА под Белгородом.