В России одобрили закон об отмене оповещения Совета Европы о военном положении
Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth
Подобное информирование входило в обязанности МИД РФ.
В Госдуме был одобрен Федеральный конституционный закон об отмене обязательного информирования Совета Европы (СЕ) о введении или прекращении на территории страны военного и чрезвычайного положения, пишет ТАСС.
Согласно законодательству, МИД РФ обязан оповестить генеральных секретарей СЕ и ООН о приостановлении осуществления выполнения связанных с правами и свободами граждан обязательств, предусмотренных международными договорами, на фоне введения военного положения во всей стране или в отдельных субъектах. О прекращении действия особых правовых режимов сторона также обязана уведомить СЕ и ООН.
Новый закон исключает из соответствующих законов положения об обязательном информировании генсекретаря СЕ, однако сохраняет необходимость предоставлять информацию генсекретарю ООН.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме подготовили проект закона об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях.