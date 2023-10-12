В России одобрили закон об отмене оповещения Совета Европы о военном положении

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Подобное информирование входило в обязанности МИД РФ.

В Госдуме был одобрен Федеральный конституционный закон об отмене обязательного информирования Совета Европы (СЕ) о введении или прекращении на территории страны военного и чрезвычайного положения, пишет ТАСС.

Согласно законодательству, МИД РФ обязан оповестить генеральных секретарей СЕ и ООН о приостановлении осуществления выполнения связанных с правами и свободами граждан обязательств, предусмотренных международными договорами, на фоне введения военного положения во всей стране или в отдельных субъектах. О прекращении действия особых правовых режимов сторона также обязана уведомить СЕ и ООН.

Новый закон исключает из соответствующих законов положения об обязательном информировании генсекретаря СЕ, однако сохраняет необходимость предоставлять информацию генсекретарю ООН.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме подготовили проект закона об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях.