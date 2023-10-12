Латвия готовится закрыть два КПП на границе с Россией

Фото: VALDA KALNINA / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Проект постановления уже подготовлен.

Латвийские власти намерены закрыть два пропускных пункта на границе с Россией. Об этом сообщает местная телевизионная компания LSM.

Речь идет о КПП Виентули и Педедзе. Известно, что правительство страны уже подготовило постановление, которое предусматривает приостановку их функционирования.

По данным телекомпании, работа пунктов будет приостановлена с 16 октября. Об этом ресурс сообщает со ссылкой на данные министерства внутренних дел Латвии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Латвия закрывает один из двух КПП на границе с Белоруссией. Решение было мотивировано растущим притоком нелегальных мигрантов, как отметила сторона. Таким образом, на латвийско-белорусской границе был закрыт пункт пропуска «Силене», а «Патерниеки» продолжает работать.

Не только Латвия, но и Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией. Сразу два пункта было решено ликвидировать из-за якобы потока контрабанды и «изменения геополитической ситуации» и «угрозы национальной безопасности».