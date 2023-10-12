Специфические традиции: зачем мужчины отращивают ноготь на мизинце

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele; 5-tv.ru

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Почему некоторые представители сильного пола предпочитают такой стиль?

Обращая внимания на руки людей, можно заметить, что некоторые мужчины не стригут ноготь на мизинце. Зачем им это надо, 5-tv.ru объяснил сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Врач сказал, что человек — социальное существо. Поэтому внешним видом он показывает свое содержание.

Кто-то красит волосы в зеленый, другие полностью бреют голову. А некоторые отращивают длинный ноготь на мизинце.

«Конечно, в современном мире нет необходимости открывать письма этой частью тела, как это было принято в давние времена. И письма теперь электронные. В небольших городах с уголовной романтикой некоторые могут это делать, подражая специфическим традициям в этой среде», — рассказал психотерапевт.

Специалист отметил, что в настоящее время длинный ноготь на мизинце не выполняет никакой функции. Также такое изменение во внешности не говорит о принадлежности к какой-либо группе — сейчас это просто метод выделиться.

Но психотерапевт отметил, что есть способы гораздо лучше заставить обратить на себя внимание. Например, речь может идти об интеллекте, развитом таланте или о хорошей физической форме.

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