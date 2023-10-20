Правила или любовь: новый взгляд на религию отражен в комедии «Страсти по Матвею»

Фото, видео: трейлер к/ф «Страсти по Матвею», реж. Сергей Ильин, 2023 г.; 5-tv.ru

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Картина не только заставит смеяться до колик в животе, но и растрогает до глубины души.

Нет четкого определения слову «любовь», но всегда ли нужно объяснять чувства, которые переворачивают жизнь человека, трансформируют его, учат? Все ли готовы к столь глубокому чувству, отбросив все свои установки, принципы, правила? Закрытая премьера легкой комедии с глубоким смыслом «Страсти по Матвею» режиссера Сергея Ильина прошла в кинотеатре «Художественный», где собрался весь бомонд отечественного шоу-бизнеса: Юлия Барановская, Дмитрий Борисов, Ирина Пегова, Егор Корешков с супругой Дарьей Авратинской, Наталья Гордиенко и другие. Также на премьеру пришел и блогер Руслан Усачев, которого подозревают в романтических отношениях с исполнительницей главной женской роли Валери Зоидовой.

По сюжету усердный алтарник Матвей (Денис Власенко) хочет стать священником, но, следуя православным традициям, ему прежде всего необходимо жениться, чтобы принять духовный сан. Парень начинает предпринимать попытки найти свою Матушку, используя приложения для знакомств. Однако все идет не по плану, и Матвей влюбляется в Агату (Валери Зоидова), художницу-бунтарку, которая идет вразрез с представлениями молодого человека и его семьи об идеальной невесте.

«Мой герой такой светлый, такой искренний, такой в хорошем смысле наивный и интересующийся. И он взрослеет в этом кино, и мне кажется, это красивый и удивительный процесс», — рассказывает исполнитель главной роли Денис Власенко.

Смотря фильм, может показаться, что актер и в жизни является скромным и прилежным парнем, однако это впечатление ошибочное. По признанию Дениса Власенко, он разительным образом отличается от своего персонажа и называет себя бунтарем и оторвой.

Валери Зоидова считает героиню Агату сложной, и иногда актрисе было нелегко ее понять.

«Агата — моя любовь! Она восхитительна! <…> Агата тонкая, нежная, но скрывает это. Очень ранимая. <…> Но выставляет себя некой «железной леди», — делится Валери Зоидова.

Под маской непокорности Агата прячет свою душу, которую боится обнажить перед окружающим ее миром. По признанию актрисы, главное отличие ее от героини состоит в том, что она не боится открыто выражать свои эмоции, в то время как художница-бунтарка держит все в себе.

Но вот незадача! У Агаты, в которую влюбляется главный герой, есть парень Роберт (Анар Халилов). Точкой преткновения в отношениях возлюбленных являются их разные взгляды на мир.

«Мой герой дерзкий, смелый, уверенный, успешный, наглый, обаятельный. Мне кажется, это не отрицательные качества. Они становятся отрицательными только тогда, когда человек неумело ими управляет. Вот я неумело ими там управляю, и поэтому я немножечко причиняю боль разным людям», — отметил Анар Халилов.

Режиссер фильма и по совместительству сценарист Сергей Ильин неспроста в основу сюжета выбрал религиозную тематику. Его отец был церковным старостой, поэтому все свое детство Ильин провел в храме. Около пяти лет он, как и главный герой картины, был алтарником. Сам режиссер никогда не мечтал стать священником, однако долгое время общался с молодыми людьми, которые видели себя в этой роли и хотели тесно связать свою жизнь с церковью. В картине много смешных шуток, касающихся самой религии, однако, как подчеркнул режиссер, желания задеть чувства верующих ни в коем случае не было.

«Мы делали эту работу в тесной связи с церковным начальством, мы огромную признательность выражаем синодальному отделу. <…> Там нет никаких попыток ненамеренных и уж тем более нечаянных кого-то поддеть. Я сам вырос в этом мире, и я отлично понимаю, что православные — это люди с чувством юмора, а вовсе не какие-то мрачные, постоянно серьезные люди, и они сами умеют над собой подшутить, и я уверен, что не обидятся ни на одну из шуток. Потому что сильные и уверенные в себе люди умеют над собой посмеяться», — отметил Сергей Ильин.

Основной вопрос, на который приходится ответить главному герою прежде всего самому себе, звучит так: «Что выше: правила или любовь?».

«Наверное, какие-то рамки и границы мы выстраиваем в жизни, но жизнь вносит, конечно, свои коррективы, и ситуации меняются. И соответственно, наверное, любовь творит чудеса», — считает телеведущая Наталья Страшнова.

«Я считаю, что если ты чего-то хочешь, если ты чувствуешь, что это твой человек, то ты должен в любом случае пробовать, потому что весь мир может быть против, а на самом деле это будет круто. <…> Если это будет нарушать чьи-то права и свободу и будет противоречить уголовному кодексу, то, конечно, наверное, я сто раз подумаю. Но если это, скажем так, никого не задевает, если мы счастливы, если у нас все хорошо, то зачем я буду думать о ком-то еще?» — заключил певец и продюсер Илья Гуров.

Фильм, ставший лауреатом фестиваля «Новый сезон», в широкий прокат выйдет 19 октября 2023 года.

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