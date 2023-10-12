В Минобороны сообщили о ликвидации ангара с катерами ВСУ в районе Солончаков

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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За минувшие сутки российской армии удалось истощить запасы противника.

Российские военные ликвидировали несколько складов и ангар с техникой ВСУ в четырех областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ ликвидировали ангар с десантными катерами противника в Николаевской области. Цель располагалась в районе населенного пункта Солончаки.

Также российские военные поразили склад с вражеской техникой в районе города Измаил в Одесской области. В Полтавской и Днепропетровской областях ударами по аэродромам «Миргород» и «Днепр» были уничтожены склады с авиационными средствами поражения ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве оценили ход контрнаступления ВСУ.