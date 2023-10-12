«Безысходность»: Лавров о словах Зеленского про последнюю стадию конфликта

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Когда состоятся переговоры между Москвой и Киевом?

Заявление президента Украины Владимира Зеленского про последнюю стадию конфликта является признанием безысходности. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров журналистам.

«Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать», — уточнил он в ответ на вопрос, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о переходе конфликта на Украине в заключительную стадию.