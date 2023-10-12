Встали надолго: машины массово вязнут в грязи на трассе «Колыма»

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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На этом участке дороги нет асфальта, есть только планы его положить — до 2030-го.

Федеральная трасса «Колыма» превратилась в болото, в котором вязнут машины. В Якутии тяжелые грузовики угодили в ловушку из грязи и мокрого снега и не могут выбраться.

На этом участке дороги нет асфальта, есть только планы его положить — до 2030-го. Пока же — транспорт буксует, а местные жители ждут морозов, чтобы грязь замерзла.

А в Оймяконском районе ситуация не намного лучше — там четыре месяца добиваются ремонта моста. Он частично обрушился после летних ливней.

Но люди продолжают по нему перебираться, потому что нет альтернативы. Сейчас по снегу и гололеду идут, используя веревку для страховки, пожилым приходится ползти.

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