Гигантскую партию трепанга изъяли у браконьера в Приморье

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Незаконно выловленный так называемый «морской огурец» перевозили в мешках и пластиковых бочках.

Более десяти тысяч особей живого дальневосточного трепанга изъяли у браконьера в Приморье. Незаконно выловленный так называемый «морской огурец» перевозили в мешках и пластиковых бочках.

Специалисты осмотрели всю партию. После того, как убедились в жизнеспособности морских обитателей, их выпустили в воду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что в октябре в России вступит в силу статья УК, согласно которой уничтожение или повреждение занесенных в Красную книгу грибов и растений влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы. Максимум — девять лет.

Ответственность также предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Квалификация каждого инцидента зависит тяжести нарушения.