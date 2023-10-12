Канаду уличили в предоставлении грантов на чествование украинцев-нацистов
Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС;5-tv.ru
Поводом для расследования послужил скандал, который случился 22 сентября на заседании канадского парламента.
За последние семь лет правительство Канады выделило больше двух миллионов долларов организациям, которые прославляют украинцев, служивших в дивизии СС в годы Второй мировой войны. Это показало расследование американского издания Forward.
Журналисты выяснили, что спонсирование получали как минимум восемь таких украинско-канадских организаций. Поводом для расследования послужил скандал, который случился 22 сентября на заседании канадского парламента.
Тогда в честь визита президента Украины пригласили 98-летнего бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Под бурные аплодисменты его представили как «героя Украины и Канады».
Ранее 5-tv.ru писал, что в Канаде всеми силами стараются замять скандал после чествования Хунки. Все в итоге свалили на ошибку прежнего спикера парламента.
Мол, он не знал, не доглядел, пригласил, никого не предупредил. Несколько дежурных извинений и отставка оплошавшего спикера.
А новым председателем парламента страны показательно избрали темнокожего канадского политика Грега Фергуса. И устроили цирковое шоу из его инаугурации.