Канаду уличили в предоставлении грантов на чествование украинцев-нацистов

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС;5-tv.ru

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Поводом для расследования послужил скандал, который случился 22 сентября на заседании канадского парламента.

За последние семь лет правительство Канады выделило больше двух миллионов долларов организациям, которые прославляют украинцев, служивших в дивизии СС в годы Второй мировой войны. Это показало расследование американского издания Forward.

Журналисты выяснили, что спонсирование получали как минимум восемь таких украинско-канадских организаций. Поводом для расследования послужил скандал, который случился 22 сентября на заседании канадского парламента.

Тогда в честь визита президента Украины пригласили 98-летнего бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Под бурные аплодисменты его представили как «героя Украины и Канады».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Канаде всеми силами стараются замять скандал после чествования Хунки. Все в итоге свалили на ошибку прежнего спикера парламента.

Мол, он не знал, не доглядел, пригласил, никого не предупредил. Несколько дежурных извинений и отставка оплошавшего спикера.

А новым председателем парламента страны показательно избрали темнокожего канадского политика Грега Фергуса. И устроили цирковое шоу из его инаугурации.