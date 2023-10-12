Новак: в России происходит трансформация газовой отрасли

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

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Из-за позиции ЕС экспортные потоки развернули на восточные рынки

В нашей стране происходит глобальная трансформации газовой отрасли, заявил вице-премьер Александр Новак в рамках Российской энергетической недели. Из-за позиции ЕС наши экспортные потоки развернули на восточные рынки, а в самой Европе возник дефицит газа.

«В результате того, что Европа отказалась от российского газа в результате террористических актов относительно газопроводной инфраструктуры, я имею ввиду „Северный поток“, произошло в Европе трансформация и с точки зрения потребления, и с точки зрения предложения газа. Европа в результате лишилась дешевого надежного поставщика в настоящее время со стороны Российской Федерации, в Европе дефицит газа», — рассказал вице-премьер.

Ранее он говорил, что Россия продолжит до конца года сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, передавал 5-tv.ru.