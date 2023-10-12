В ГД подготовили проект закона об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях

В Госдуме подготовили проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА; 5-tv.ru

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Председатель нижней палаты назвал подлостью и безответственностью позицию США по данному вопросу.

Профильный комитет Госдумы подготовил проект, предусматривающий отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проект, согласно планам, будет рассмотрен 17 октября. Второе и третье чтения могут состояться 18 и 19 октября, соответственно. В ГД обратили внимание на то, что американская сторона на протяжении 23 лет не ратифицирует ДВЗЯИ. Данная позиция — подлость и безответственность, подчеркнули депутаты.

«В этой ситуации мы будем руководствоваться интересами нашей страны и граждан», — указано в публикации.

Известно, что все фракции уже поддержали принятие проекта.

Между тем отмечается, что отношение США во многом поспособствовало эскалации палестино-израильского конфликта, а также ситуации на Украине. Москва, в свою очередь, выступает за мирное существование и глобальную безопасность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Жириновский в 2019-м предсказал ядерную войну на Ближнем Востоке.