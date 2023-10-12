Лавров: США срывают работу по ближневосточному урегулированию

Фото, видео: Бедняков Павел/ ТАСС; 5-tv.ru

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Глава российской дипломатии обвинил США в срыве усилий по нормализации палестино-израильского конфликта.

В Бишкеке провели заседание министры иностранных дел стран СНГ. Принято решение создать при Содружестве категории стран-наблюдателей и стран-партнеров.

Затронули и тему обострения палестино-израильского конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал немедленно прекратить конфликт, соблюдать международное гуманитарное право и сконцентрировать внимание на существе проблемы.

«Долгие десятилетия принятое ООН решение о создании Палестинского государства саботируется, прежде всего Соединенными Штатами, которые хотят монополизировать и узурпировать посреднические усилия, пытаются оттеснить в сторону и Россию, и ООН, и Евросоюз, тем самым срывают работу квартета международных посредников, в который все эти стороны входят», — рассказал министр.

Ранее Лавров заявил, что страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами выборочно обращаются к Уставу ООН, используя лишь то, что поможет им в корыстных целях, сообщал 5-tv.ru.