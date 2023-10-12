Тюменские врачи спасли мужчину от потери зрения: времени оставалось мало

Фото: www.globallookpress.com / Петров Сергей; 5-tv.ru

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Шансы на успех были минимальны.

Офтальмологи из Тюмени совершили настоящее чудо, восстановив поврежденный глаз травмированному мужчине., сообщает сайт URA.RU со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

«Мужчина решил почистить дымовую трубу, оступился и упал с крыши. Ударился левой стороной — повредил голову и один глаз. Ему сразу оказали первую помощь. Шансы на восстановление зрения были минимальные. Однако Тюменские офтальмологи взялись за такой сложный случай. Операция длилась более двух часов», — сообщает новостной портал.

Стоит отметить, что мужчина потерял один глаз еще в детстве, поэтому опытные медики фактически спасли его от слепоты.

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