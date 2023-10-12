Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Посол отметил, что Израиль не намерен решать эту проблему немедленно, чтобы не «нарваться».

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви рассказал журналистам, что блокада Сектора Газа продлится до тех пор, пока не будет решена проблема с заложниками, которых удерживает ХАМАС.

Дипломат выбрал максимально жесткие формулировки и заявил, что Израиль не остановится в стремлении уничтожить радикалов.

«Мы должны идти к нашей цели — уничтожить террористическую структуру ХАМАС. Будет это сейчас, будет это завтра, будет это через месяц, через два — мы это сделаем. Когда мы это сделаем — мы должны выбирать удачный момент. Сейчас все нас ждут, не совсем умно нарваться», — рассказал дипломат.

Тем временем у посольства Израиля каждый день появляются свежие букеты. Сотни семей приходят сюда, чтобы выразить соболезнования.

Также люди несут цветы и игрушки к посольству Палестины в Москве, ведь среди жертв палестино-израильского конфликта немало детей. Ограда посольства сейчас утопает в цветах, люди оставляют записки со словами поддержки.