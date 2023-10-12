Может привести к смерти: какие симптомы указывают на дефицит тестостерона

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Это состояние опасно как для мужчин, так и для женщин.

Как правило, при снижении тестостерона эмоции становятся нестабильными, человек быстрее утомляется, у него нарушается сон и появляется слабость в мышцах — у многих не хватает сил на занятие спортом. Об этом изданию Газета.ру рассказала эндокринолог Юлия Катхурия.

«Дефицит тестостерона у мужчин также сопровождается рядом метаболических нарушений и проблемами сердечно-сосудистой системы: увеличивается вес, повышается сахар крови, в пожилом возрасте повышается риск инфаркта миокарда, а также смертность от разных причин», – поделилась доктор.

Проблемы с тестостероном у женщин могут привести к снижению либидо и энергии. Как правило, проблема кроется в эндокринных заболеваниях. Зачастую снижение тестостерона проявляется у дам с окончанием репродуктивного возраста.

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