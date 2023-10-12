«Возможно некоторое укрепление»: Греф оценил курс российской валюты
Греф оценил фундаментальный курс российской валюты в 80-90 рублей за доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ
Глава крупневшего в России банка дал свой прогноз по стабилизации рубля.
Сбербанк ожидает стабилизацию курса российской валюты и его укрепление на отметке 90 рублей. В дальнейшем стоимость доллара может снизиться еще больше. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«В целом мы ожидаем стабилизацию курса постепенную и снижение курса доллара на этом этапе где-то в районе 90 рублей за доллар. В дальнейшем, если параметры наших экспортных товаров останутся теми же, скорее всего, возможно еще некоторое укрепление», — сказал он.
Сегодня же нормальный фундаментальный курс российской валюты, по его словам, составляет 85-90 рублей за один доллар.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Документ ввел три основных изменения. Позднее ЦБ поддержал указ.