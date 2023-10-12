«Возможно некоторое укрепление»: Греф оценил курс российской валюты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

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Глава крупневшего в России банка дал свой прогноз по стабилизации рубля.

Сбербанк ожидает стабилизацию курса российской валюты и его укрепление на отметке 90 рублей. В дальнейшем стоимость доллара может снизиться еще больше. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«В целом мы ожидаем стабилизацию курса постепенную и снижение курса доллара на этом этапе где-то в районе 90 рублей за доллар. В дальнейшем, если параметры наших экспортных товаров останутся теми же, скорее всего, возможно еще некоторое укрепление», — сказал он.

Сегодня же нормальный фундаментальный курс российской валюты, по его словам, составляет 85-90 рублей за один доллар.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Документ ввел три основных изменения. Позднее ЦБ поддержал указ.