Фото: www.globallookpress.com / 1st Lt. Savanah Bray

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Пока общественности не сообщалось, из чего конкретно будут состоять системы. Однако известно, что с их помощью возможно применять ракеты с инфракрасной головкой самонаведения.

Запад направит Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО), однако пока неизвестно какие. Уточняется лишь, что с их помощью ВСУ смогут использовать самонаводящиеся ракеты AIM-9M Sidewinder с инфракрасной головкой. Об этом в статье для The Drive пишет обозреватель Джозеф Тревитик.

В материале указано, что официальных заявлений о поставке Украине ПВО для широкой общественности не было. Поэтому точных данных о том, из чего она будет состоять нет.

Автор обратил внимание, что ВС США применяли ракеты «Сайдуайндер» при помощи систем ПВО Chaparral еще в период 1960-1990-х годов. Эта установка является четырехзарадяной и смонтирована с бронетранспортером или грузовым прицепом.

В настоящее время подобными системами обладают лишь несколько стран, среди которых Тайвань. Тревитик предполагает, что Вашингтон может поставить Киеву усовершенствованный вариант Chaparral.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия США может остаться без танков Abrams из-за Украины.