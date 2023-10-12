МИД Чехии вызвал посла России Змеевского из-за происшествия в украинском селе

Фото: MARTIN DIVISEK / ТАСС

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Зачем конкретно российского дипломата пригласили в чешское министерство?

Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России в Праге Александра Змеевского. Об этом передает агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство.

«Глава МИД Ян Липавский принял решение посредством (своего) заместителя о вызове посла РФ», — указывается в публикации.

Утверждается, что это связано якобы с российский ударом по украинскому поселку Гроза. При этом посольство РФ в Праге пока не комментировало приглашение Змеевского в чешский МИД.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, как ВС России могут вести дальше СВО на Украине.