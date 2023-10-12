«Статистика страшная»: на Украине назревает молочный кризис

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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И почему даже в этом случае Киев не спасают деньги от Запада?

На Украине возник дефицит молока из-за вырезания поголовья скота. Такое заявление сделал руководитель местной агрофирмы «Колос» Леонид Центило в беседе с изданием «Страна.ua».

«На Украине назревает настоящий молочный кризис… Статистика страшная. За время военных действий под нож ушла едва ли не треть поголовья», — сказал он.

При этом цены на молоко сильно поднялись вверх. А все из-за массового вырезания коров. Практически по всей Украине опустели пастбища.

Как объяснил Центило, тенденция связана с неуверенностью в завтрашнем дне населения. Люди хотят получить хоть какой-то доход, поэтому и отдают скот на убой. К тому же, многие оставляют хозяйство и уезжают в Европу на заработки.

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Ранее 5-tv.ru писал, что внутренние проблемы США мешают оказывать Белому дому военную помощь Украине. Общие траты, максимальные за всю историю Незалежной, более трех триллионов гривен. При этом дефицит более двух триллионов гривен. Нетрудно подсчитать, что у Киева нет и половины тех денег, что он намерен потратить.