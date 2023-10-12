Военный эксперт: Украина совсем скоро потеряет половину финансирования от США

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

Читайте нас в: Дзен Новости

Сегодня внимание Вашингтона сфокусировано на Израиле.

Украина потеряет половину финансирования от Соединенных Штатов из-за ситуации в Израиле. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт Роман Насонов.

Специалист объяснил, что Америка не сможет бесконечно оказывать Украине финансовую и военно-техническую помощь. По словам эксперта, руководство США устало от проблем Киева, которые стали предметом сложных переговоров в законодательных органах власти.

«Внимание снизится вдвое. До настоящего отрезка времени они говорили, что им и так много чего не хватает. Им нужны F-16, ATACMS, управляемые ракеты класса „воздух-земля“. А теперь это все значительно снизится, и качество боевого духа ВСУ окажется на нуле», — утверждает Насонов.

Военный эксперт добавил, что США готовят к отправке одну из последних партий вооружения из своих запасов. Внимание в информационном, финансовом и военном плане привлечено к Израилю. Туда стягиваются лучшие корабли и дополнительная авиация Штатов. Украина чувствует, что последние припасы Америки перемещаются не к ним, подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль обратился к США с запросом о дополнительной военной помощи.