«Я собирал обертки и облизывал их»: Прилучный рассказал о бедном детстве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Актер уверен, что в жизни бывает все и главное не допускать высокомерия и гордыни.

Знаменитый актер Павел Прилучный впервые рассказал о своем бедном детстве. В интервью «Известиям» он признался, что достаток в семье был такой скромный, что он даже никогда не ел шоколада.

«Чтобы попробовать вкус шоколада, я собирал обертки и облизывал их, потому что у родителей не было денег. Я прошел достаточно тяжелый путь, чтобы сидеть здесь сейчас и разговаривать с вами», — сказал Павел.

Он также вспомнил про свою маму. Та, несмотря на сложности в жизни, всегда оказывала ему поддержку и находила теплые слова.

«Мама всегда мне говорила: „Неважно, насколько ты прыгнул, на следующий день ты можешь оказаться со шваброй в метро“. Я никогда ни к кому не относился с высокомерием. Если, конечно, этот человек не позволял себе хамства и панибратства», — поделился воспоминаниями Прилучный.

А в конце актер также добавил, что тяжелое детство приучило его не бояться тяжелой работы — в жизни бывает все.

Ранее 5-tv.ru передавал рассказ актрисы Анны Богомоловой о том, каков Прилучный в обычной жизни.