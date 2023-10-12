Самые громкие пранки Вована и Лексуса: Саакашвили, Порошенко, Буш

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Кто попадал под огонь бескомпромиссного дуэта?

Российские пранкеры Вован и Лексус нашли свое призвание в телефонных розыгрышах. Они стали не просто смешным дуэтом, а грозой всех политиков — издание URA.RU перечислило их лучшие пранки.

Кто попадал под удар?

Среди «жертв» Вована и Лексуса — множество политиков и звезд шоу-бизнеса. Однажды пранкеры вовлекли в свой розыгрыш Михаила Саакашвили, в котором бывший президент Грузии требовал вернуть ему гражданство Украины и в целом был максимально недоволен.

От имени президента Украины Владимира Зеленского пранкеры звонили и американскому писателю Стивену Кингу. Они попросили автора книг написать сценарий о «жестокости российской армии».

Писатель принял предложение создать фейки об армии России. Также он вдобавок поддержал отмену российских писателей.

Пранки над Украиной

Начиная с 2014 года, Вован и Лексус плотно взялись за Украину. Ведь именно тогда страна взяла антироссийский курс и начала активно притеснять население Донбасса.

Пранкеры успешно разыгрывали не последних людей на Украине и даже попали в базу портала «Миротворец». Одной из их жертв стал экс-президент страны Петр Порошенко.

Ему позвонили от имени лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также звонок получал бывший глава США Джордж Буш-младший — с ним якобы хотел поговорить Владимир Зеленский.

Последствия

Вована и Лексуса обвиняли в работе на ФСБ, но никаких доказательств этого никто так и не предоставил. Пранкеры же отрицают свою политическую ангажированность. А во время диалогов они сохраняют максимальную осторожность, чтобы не развязать какой-нибудь конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия расследует пранк Вована и Лексуса с главой МИД страны.