Развитие и востребованность: «Россети» и «ОПОРА РОССИИ» договорились о сотрудничестве

Фото: Telegram / Официальный канал Группы «Россети» / rosseti_official

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Благодаря этому будут сформированы благоприятные условия для привлечения малых и средних предприятий России к импортозамещению.

ПАО «Россети» и общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» договорились об укреплении сотрудничества в области стратегического и инновационного развития сетевого комплекса. Соответствующий документ подписали генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. Информацию публикует официальный Telegram-канал «Россети».

В документе прописаны основные действия, которые будут формировать благоприятные условия для привлечения малых и средних предприятий. Речь идет о разработке и производстве продукции и услуг в интересах группы «Россети», а также решении задач по импортозамещению.

«Малый и средний бизнес вносят большой вклад в импортозамещение, производя востребованную и конкурентоспособную продукцию. Понимаем также значительную роль МСП в развитии регионов присутствия, обеспечении занятости населения. За последние пять лет закупки группы „Россети“ у этого сегмента превысили 1,2 триллиона рублей», — подчеркивает Андрей Рюмин

Генеральный директор «Россетей» также отмечает, что организация «ОПОРА РОССИИ» объединяет более 400 тысяч предпринимателей, и сотрудничество, безусловно, позволит дополнительно увеличить объемы взаимодействия с российскими бизнесменами.

Кроме того, особое внимание будет уделяться созданию инновационных технологий, в частности, энергоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых решений. Стороны также договорились об обмене опытом.