Россия и Китай создадут совместный фонд в авиапромышленности

Фото: Елагин Сергей / ТАСС

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Но это еще не все планы. Как в будущем будет развиваться сотрудничество двух стран?

Совместный фонд России Китая в авиапромышленности будет создан в ближайшее время. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что все исчисления будут проводиться в юанях.

«Мы считаем, что он станет важным совместным фондом между Россией и Китаем, где РФПИ будет играть ключевую роль», — сказал Дмитриев журналистам.

Кроме того, две союзные страны планируют запустить совместное производство по переработке сельскохозяйственной продукции на Дальнем Востоке, добавил глава РФПИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российская свинина возвращается на китайский рынок.