Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица теплыми словами вспомнила супруга. Что именно она сказала?

Певица Диана Гурцкая все еще переживает из-за смерти супруга. Ее муж Петр Кучеренко умер в конце мая 2023 года. После кончины любимого человека Гурцкая очень редко появлялась в сети и еще реже выступала на публике. Однако певица сделала исключение и на одном из концертов произнесла трогательные слова про своего мужа. Видео опубликовало издание dni.ru.

Исполнительница появилась на сцене фестиваля «Белая трость», который посвящен людям с проблемами зрения. На нем она призналась, что ей тяжело принять смерть дорогого мужа. А его голос она слышит до сих пор.

«Он всегда будет в моем сердце. Я его буду любить вечно и бесконечно. Это мое сердце, это моя любовь и это моя жизнь», — сказала Гурцкая.

Ранее 5-tv.ru писал, как Гурцкая как живет после смерти мужа.