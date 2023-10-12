Переписка с полицией, точность хирурга и судебная ошибка: маньяки, которых до сих пор не поймали

Маньяк Зодиак убивал людей и писал полиции письма о своих преступлениях

Фото: www.globallookpress.com / Samot

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Личность некоторых маньяков все еще не удалось установить.

Серийные убийцы и маньяки в мировой истории, к сожалению, не являются редкостью. Но чаще всего рано или поздно преступники получают справедливое наказание за все свои злодеяния.

Однако встречаются настолько загадочные случаи, когда правоохранителям так и не удается установить личность этих монстров. О самых печально известных маньяках, кого так и не обнаружили, читайте в материале 5-tv.ru.

Джек-потрошитель

Самый «знаменитый», но так и не установленный серийный убийца в истории человечества, — Джек-потрошитель, который орудовал в 1888 году в Великобритании. Предполагается, что его жертвами стали 15 женщин с низкой социальной ответственностью, живущие в английских трущобах.

Однако точное количество так и осталось неизвестным. Маньяк резал им горло и вскрывал брюшную полость, а после извлекал внутренние органы.

Из-за характера преступлений считалось, что это дело рук врача, вероятнее всего, — хирурга. Подозреваемые у полиции были, а вот доказательств каждый раз оказывалось недостаточно.

Одновременно в органы начали поступать сотни писем, где анонимы признавались в жестоких преступлениях. Один из них назвался Джеком, откуда и произошло прозвище Потрошителя.

Правда это или мистификация — сейчас сказать сложно. Но преступления прекратились сами собой, а монстр так и не был найден.

Зодиак

Один из самых опасных серийных убийц США — человек по прозвищу Зодиак, который совершил первые убийства еще в 1968 году. Неизвестный убил влюбленную пару, которая проводила время на берегу озера — он расстрелял их автомобиль.

Аналогичное преступление произошло спустя год, а после в полицию позвонил аноним, который признался во всех убийствах. Позже Зодиак начал отправлять письма в местные СМИ, где делился своими впечатлениями и откровенно издевался над следствием.

«Мне нравится убивать, потому что это весело. Это даже веселее, чем убивать диких животных, потому что человек — самое опасное животное из всех. Это самый волнующий опыт, это даже круче, чем с девчонкой кувыркаться», — цитировали журналы слова Зодиака.

Полиции так и не удалось поймать маньяка. Дело Зодиака остается одной из главных загадок XX века.

Три года назад бывшие агенты ФБР во всеуслышание заявили, что все же установили истинную личность неуловимого убийцы. Им якобы оказался Гэри Фрэнсис Пост, умерший в 2018 году от старости, — но официально это не подтверждается.

Мясник со Скид Роу

Американский серийный убийца, который расправлялся с бездомными в конце 70-х. Для своих преступлений мужчина использовал нож.

Трупы маньяк оставлял прямо на улицах. Примечательно, что все преступления совершались в одном районе Лос-Анджелеса.

В итоге полиция нашла подозреваемого — 29-летнего местного жителя Бобби Максвелла, который только освободился из тюрьмы и перебивался случайными заработками. Доказательством его виновности были найденный у него нож.

Кроме того, на суде показания о его вероятной причастности к жестоким убийствам дали несколько свидетелей, которым тот якобы признавался в этом лично. А вот сам Максвелл вину так и не признал.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. На протяжении 30 лет он подавал апелляции, а его адвокаты пытались доказать его невиновность.

И в 2010 году у защитников это получилось: оказалось, свидетели просто оболгали Максвелла. Пока шли разбирательства, в 2017 году он пережил сердечный приступ и впал в кому.

Умер Максвелл в 2019 году. К тому моменту его полностью оправдали, а дело признали «судебной ошибкой».

Правда, он об этом так и не узнал. Также неизвестной осталась личность настоящего убийцы.

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